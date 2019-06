Brandweercommandant ’s nachts opgeroepen voor brand vlak naast zijn deur

Ardooie - Twee bewoners uit de Stationsstraat in Ardooie raakten donderdagnacht bevangen door de rook nadat er brand was uitgebroken in de gang van hun appartementsgebouw. Oorzaak was een bak met aardappelen die vuur vatte

De brand brak rond 00.30 uur uit in een flat pal naast de winkel en woonplaats van Johan Vandeputte, postoverste bij de brandweer van Ardooie. Toen hij op zijn beeper het adres zag verschijnen spoedde hij zich meteen naar buiten. Hij raadde de bewoners aan om de evacuatie op te starten en snelde toen naar de kazerne, om met zijn collega’s te vertrekken naar de brand naast zijn huis. “Het is raar om weg te gaan als je er al staat, maar in mijn eentje kon ik er niets doen”, zegt de brandweerbevelhebber.

De situatie zag er op het eerste gezicht ook niet echt ernstig uit. Er was rook en brand in de gang, maar de zeven bewoners in het gebouw waren onderweg naar beneden had Johan te horen gekregen. Tot hij met zijn collega’s ter plaatse kwam en bleek dat de inwoners op de tweede verdieping geen kant op konden. “We hebben het vuur geblust en hen naar beneden gehaald”, aldus Vandeputte.

Twee van hen raakten wat bevangen door de rook. Er kwam een ambulance ter plaatse om hen te verzorgen, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ze werden opgevangen in de winkel van de brandweercommandant.

Uit onderzoek bleek ondertussen dat het vuur ontstaan was tussen spullen die in de gang stonden. Een bewoner had er onder andere een bak met aardappelen gezet en een kartonnen doos met drie zakken brood. Het was de bak met aardappelen die plots in brand was gevlogen. Hoe dat kon gebeuren, was een raadsel, een mogelijke piste was een weggegooide sigaret.

De schade bleef beperkt. In sommige appartementen was er een beetje rook, maar na grondige ventilatie kon iedereen terug slapen.