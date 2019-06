90 jaar oude kreeft kort na verhuis naar Sea Life in Blankenberge overleden

Blankenberge - De stokoude kreeft Wesley, die nog maar sinds vorige maand verhuisde naar het Sea Life in Blankenberge, is overleden. Of het dier gestorven is van ouderdom of door de stress na de verhuizing, is niet duidelijk.

Wesley, genoemd naar de aanvaller van Club Brugge, was de oudste kreeft van ons land: hij was ongeveer 90 jaar, en woog 9 kilo. De eigenaar van restaurant De Oesterput, die de kreeft cadeau kreeg van zijn leverancier van kreeften, gunde het dier vorige maand een rustige oude dag in het Sea Life Center in Blankenberge.

Maar het spreekwoord zegt dat je oude bomen niet meer verplant. En dat geldt dus blijkbaar ook voor kreeften. Minder dan een maand na de verhuis is het dier dus overleden. Er volgt nu een autopsie op het dier.

LEES OOK. VIDEO. Wesley (90 en 9 kilo droog aan de haak) mag laatste dagen slijten in Sea Life

Wesley is niet de oudste kreeft ooit ter wereld, die was 140 jaar, maar het is wel uitzonderlijk dat een Canadese kreeft ouder dan 60 wordt.