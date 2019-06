Kans op rukwinden na de middag en ook volgende week nog geen zomerweer

Het weer in Vlaanderen blijft onstuimig. De dag begint vrij mooi maar na de middag neemt de kans toe op onweders met rukwinden. Het KMI vaardigt daarom code geel uit. Let op als u in bosrijke omgevingen loopt.

Deze namiddag trekt vanuit Frankrijk een koufront over ons land. Daarbij neemt de wind gevoelig toe. Bij de passage van de storing zijn er rukwinden mogelijk tussen 70 en 80 kilometer per uur of lokaal zelfs wat meer, zo waarschuwt het KMI. Het weerinstituut vaardigt daarom code geel uit tot en met zaterdagnamiddag. Het noodnummer 1722 wordt geactiveerd voor niet dringende oproepen.

Vrijdagochtend is het nog zonnig met hoge wolkenvelden. Maar de bewolking neemt toe en in de loop van de namiddag volgt de regen vanaf de Franse grens.

Vrijdagavond wordt het grotendeels droog met opklaringen.

Zaterdag wordt een zeer winderige dag met af en toe buien of wat regen. Aan zee kan de wind soms zeer krachtig waaien, met rukwinden rond 90 kilometer per uur.

Zondag en begin volgende week blijft het licht wisselvallig met steeds maxima in de buurt van 20 graden. Echt zomerweer zit er voorlopig niet in.