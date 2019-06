Gecrasht tijdens inhaalmanoeuvre

Zottegem - Op het kruispunt van Sint-Andriesteenweg met Bruinendries in Strijpen (Zottegem) gebeurde vrijdagochtend een spectaculair ongeval tussen een personenwagen en een bestelwagen. Er viel een lichtgewonde.

De twee voertuigen reden omstreeks 7 uur in de richting van Zottegem. Een Opel haalde een lijnbus in maar had niet gezien dat een voorligger zijn richtingaanwijzer had opgezet om links af te slaan. In een bruuske beweging raakte de Opel eerst de trottoirrand en ramde dan de bestelwagen die kantelde. De chauffeur van de bestelwagen werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de Opel raakte eveneens lichtgewond, maar wou niet mee met de hulpdiensten. (edp)