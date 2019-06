65-jarige vrouw thuis overvallen en geslagen

Bierbeek - Een 65-jarige vrouw is donderdag bij haar thuis in Bierbeek (Vlaams-Brabant) overvallen. Ze kreeg rake klappen. De dader is spoorloos.

Rond 14.45 uur werd er aangebeld bij de vrouw, aan de Bergenlaan in Bierbeek. De vrouw was in de woonkamer, haar man in de tuin. Toen ze op het beeldscherm dat verboden is met een camera aan de bel een onbekende man zag staan, deed ze niet open.

De man zou daarop via een vliegenraam toch de woning binnengedrongen zijn. Hij greep haar vast en gaf haar enkele slagen. Daarna werd ze opgesloten in de badkamer.

De dader ging aan de haal met onder meer juwelen. Het gaat om een zwarte man die Frans sprak.

De lokale recherche van PZ Lubbeek voert het onderzoek.