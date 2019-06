Oorlog in voetballand gaat verder met vlammend betoog van Beerschot: “De visie van Lokeren is absurd”

De competitie is afgelopen maar door ‘Operatie Propere Handen’ gaat de oorlog in het Belgische voetbal meer dan ooit voort. En die oorlog is een juridisch steekspel geworden tussen de betrokken clubs. Nu is het Beerschot die in een brief aan de Belgische voetbalbond uitlegt waarom volgens hen juridisch gezien alleen zij recht hebben op een plek in 1A, en niet Lokeren. “Anders beweren is absurd en volstrekt fictief.”

Alles draait om de degradatie van promovendus KV Mechelen, dat door Geschillencommissie Hoger Beroep naar 1B werd teruggestuurd. Voorlopig neemt Beerschot die plek in, maar Lokeren tekende woensdag daartegen beroep aan. De reactie van Beerschot liet niet lang op zich wachten. In een brief aan de Belgische voetbalbond maakt advocaat Thomas Gillis brandhout van de argumenten van Lokeren.

De advocaat verwijst net als Lokeren naar het artikel B1532 in het Bondsreglement maar heeft een heel andere interpretatie: “Daaruit blijkt dat een voor 1 juli vrijgekomen plaats in een afdeling principieel toegekend wordt aan een bijkomende promoverende club. Bij degradatie wegens competitievervalsing wordt het aantal dalers naar verhouding verminderd in de reeks waarin de bestrafte club uitkwam, omdat de gedegradeerde club geacht wordt het kampioenschap als laatste te hebben beëindigd. In geen geval kan KV Mechelen op basis van die laatste bepaling in het seizoen 2018-2019 geacht worden als laatste geëindigd te zijn in afdeling 1A.”

“Seizoen eindigt pas op 30 juni”

“De visie van Sporting Lokeren miskent artikel B1402, dat aangeeft dat het voetbalseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. Vanaf 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 is KV Mechelen dus een club die uitkomt in 1B en uiteraard geen minuut in 1A heeft gespeeld in dit voetbalseizoen 2018-2019. Anders beweren is absurd en volstrekt fictief. Het standpunt van Lokeren zou ook impliceren dat er zogezegd 17 clubs deelnamen aan 1A in het seizoen 2018-2019, wat opnieuw een fictie is en in strijd is met artikel P1541 van het Bondsreglement dat het aantal clubs in 1A limiteert tot 16 clubs.”

Volgens Thomas Gillis is er dan ook slechts één conclusie mogelijk: “Lokeren kan, na de degradatie van KV Mechelen wegens competitievervalsing, de vrijgekomen plaats in 1A niet claimen aangezien KV Mechelen in seizoen 2018-2019 niet uitkwam in afdeling 1A. De vrijgekomen plaats komt toe aan een promoverende club uit 1B, zijnde Beerschot. Lokeren beweert dat het nog wacht op een antwoord van de bond, maar de voetbalbond heeft al drie keer laten weten dat het de stelling van Beerschot bevestigt. Dit is eigenlijk een non-discussie, het staat op vandaag nog te lezen op de website van de KBVB en dit sinds 1 juni.”