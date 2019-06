Hamburgers voor armen bevatten vooral vet en huid van runderen

In Frankrijk is een groot vleesschandaal aan het licht gekomen. Uit een controle door de voedselveiligheidsinspectie blijkt dat grote partijen hamburgers die verkocht werden aan armenorganisaties, vooral gemaakt zijn van vet en huid en dat er amper vlees in zit. Onder meer met kruiden werd dat gecamoufleerd zodat het vleesbedrijf meer winst kon maken.

Maar liefst 780 ton hamburgers werd verkocht aan verenigingen die zich het lot van armen aantrekken. Onder meer het Rode Kruis, Restos du Coeur en de Franse federatie van voedselbanken deden geregeld groepsaankopen bij het bewuste bedrijf. Zo’n 780 ton vlees werd er al afgenomen, alles samen voor zo’n 5,2 miljoen euro. Maar nu is elke samenwerking stopgezet en is een klacht ingediend tegen het bedrijf.

In maart merkte het keukenpersoneel van een aantal van de organisaties die armen van voedsel voorzien iets vreemds op. De smaak, de kleur en de textuur van het vlees waren niet hetzelfde als van de hamburgers die ze thuis kochten en klaarmaakten. Ze hadden vroeger al bij de leverancier gekocht en toen waren er geen problemen.

Kruiden, zetmeel en soja

Daarop volgde een onderzoek door de eetwareninspectie en wat bleek: de hamburgers bevatten geen vlees maar vet en huid van runderen. Gemalen en gemengd met soja en zetmeel. En vooral met veel kruiden. Om te camoufleren dat het om minderwaardige producten ging.

Uit onderzoek is nu gebleken dat het Franse bedrijf het vlees in Polen kocht om de productiekosten te verlagen en de winst te vergroten. “Dit alles op de rug van mensen in nood”, zegt een woordvoerder van het Franse Rode Kruis.

Onderzoek met nu uitwijzen wie er allemaal op de hoogte was over de slechte kwaliteit van de hamburgers. De fraudeurs riskeren 2 jaar gevangenisstraf en 1,5 miljoen euro boete voor bedrog en georganiseerde fraude.