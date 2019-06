Nike pakt uit met geweldige reclamespot voor WK vrouwenvoetbal

Vrijdagavond start in het Parijse Parc des Princes het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk met de openingsmatch tussen het gastland en Zuid-Korea. Naar aanleiding van dat WK lanceerde Nike een flitsende reclamespot van maar liefst drie minuten waarin zowel de sterren van het vrouwenvoetbal (oa Lieke Martens en Andressa Alves ) als grootheden uit het mannenvoetbal (Neymar en Piqué) figureren. Met als slagzin “Don’t change your dream. Change the world”, belandt een jonge mascotte tussen de spelers op het veld.