Kunnen mannen écht beter tegen alcohol dan vrouwen en helpt het om tussendoor water te drinken: feiten en fabels over drinken en rijden

In het hele land organiseert de federale wegpolitie van vrijdag 18 uur tot maandag 6 uur het “weekend zonder alcohol achter het stuur”. Bestuurders kunnen dus overal alcoholcontroles verwachten. Niet drinken is best van al. Als je het toch doet, hou dan het alcoholpercentage in je bloed best onder de 0,5 promille. Dat zijn drie pinten voor een man en twee voor een vrouw. Of is dat een mythe? Toxicoloog Jan Tytgat houdt tien mythes over drinken en rijden tegen het licht.