Britse kwaliteitskrant steekt bewondering voor Frenkie de Jong niet onder stoelen of banken: “Hij is een voetballende eenhoorn”

Nederland plaatste zich donderdag voor de finale van de Nations League ten koste van Engeland. Een dag later werd in de Britse kranten geschoten op de blunders van de Three Lions, maar ook de loftrompet afgestoken van vooral Frenkie de Jong.

Het werd 3-1 voor Oranje in Guimarães, Portugal. Marcus Rashford had Engeland op voorsprong gezet na een foutje van Matthijs de Ligt. Die laatste scoorde een kwartier voor tijd de gelijkmaker, waarna Nederland in de verlengingen de partij naar zijn hand zette via een eigen doelpunt van Kyle Walker en een doelpunt van Quincy Promes.

The Guardian was bijzonder onder de indruk van Frenkie de Jong. “Hij volgt geen plan, hij kan gewoon niet anders voetballen dan hij nu doet. Hij krijgt de bal, houdt de bal vast en zoekt continu naar de ruimte om hem heen. Hij is als een voetballende eenhoorn. Als hij voetbalt zie je toverstof, regenbogen en voetjes die nauwelijks een afdruk achterlaten.”

“Oranje en Frenkie de Jong hebben laten zien dat Engeland nog veel te leren heeft”, klonk het bij Sky Sports. “Hij heeft die wedstrijd van begin tot eind gedicteerd. In de halve finale van het WK verloor Engeland van Kroatië, met Luka Modric. Wij hebben nu gewoon geen speler zoals De Jong of Modric. Dat maakt op dit niveau een enorm verschil.”