Na de Hells Angels wordt nu ook motorclub No Surrender verboden in Nederland. De motorclub is in strijd met de openbare orde en wordt daarom verboden en ontbonden, aldus de rechtbank in Assen vrijdag.

“No Surrender is een gevaar voor de openbare orde”, oordeelt de rechtbank. “Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten. Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn.”

Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. Bandidos liep eerder al een verbod op. Het hof in Den Haag doet half juni in beroep uitspraak over een verbod dat motorclub Satudarah van een rechtbank had gekregen.

LEES OOK. Clubkleuren en symbolen verbieden, strengere regels op evenementen: België maakt het Hells Angels zo moeilijk mogelijk

Belgische burgemeesters in de grensstreek maken zich grote zorgen dat de leden van de motorbenden nu de grens naar ons land zullen oversteken.