Christian Brüls blijft langer bij Westerlo

Christian Brüls zal ook de volgende twee seizoenen het shirt van Westerlo dragen. De 30-jarige aanvallende middenvelder zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot 30 juni 2021, zo bevestigt de ploeg uit de Proximus League vrijdag.

Brüls werd in februari door Westerlo terug naar België gehaald. Hij zat toen na zijn avontuur in Cyprus bij FC Pafos al enkele maanden zonder club. Na zijn doorbraak bij Eupen (2005-2008) in tweede klasse volgden meerdere clubs in binnen- en buitenland. Via MVV (2008 en 2009-2010), Trabzonspor (2009), Westerlo (2010-2012), AA Gent (2012-2013), OGC Nice (2013-2014) en Standard (2015-2016) belandde hij in Frankrijk bij Stade Rennes (2014-2015 en 2016-2017). Na een half seizoen bij Eupen kwam Brüls in Cyprus terecht, waar zijn contract vorige zomer niet werd verlengd.

De voorbije maanden was Brüls in veertien wedstrijden voor Westerlo goed voor drie goals en een assist.