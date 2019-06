Minstens 19 gewonden bij zware explosie in flatgebouw in Zweden

Een krachtige explosie in de Zuid-Zweedse stad Linkoping heeft vrijdagochtend een groot flatgebouw zwaar beschadigd. Als bij wonder vielen er geen doden, wel 19 gewonden. De politie houdt ernstig rekening met een crimineel feit maar sluit een gerichte terreuraanval voorlopig uit.

Een gigantische knal. Ramen en deuren werden letterlijke weggeblazen. Een flatgebouw van vijf verdiepingen hoog vertoont grote barsten en is deels afgescheurd van een aanpalend gebouw. Het is een wonder dat er geen dodelijke slachtoffers vielen vrijdagochtend in de Zweedse stad Linkoping. Wel negentien gewonden die naar verschillende ziekenhuizen zijn gebracht.

De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Maar de politie houdt rekening met een crimineel feit, zegt woordvoerder Bjorn Oberg. Een doelgerichte terreurdaad wordt voorlopig uitgesloten. Daar zijn alleszins geen aanwijzingen voor.

De hele buurt is afgesloten om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Maar ook omdat er mogelijk instortingsgevaar is.