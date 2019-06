Politie zoekt Samira Rage (18)

Politie en het parket vragen te willen uitkijken naar de 18-jarige Samira Rage. Ze werd het laatst gezien op 28 augustus 2018 in de Bijlstraat in Antwerpen.

Samira heeft de Somalische nationaliteit. Ze is normaal gebouwd en heeft een donkere huidskleur, donkere ogen en donker haar tot op de schouders. Samira spreekt hoofdzakelijk Somalisch en amper Nederlands of Engels.

Hebt u haar nog gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000.