Barack en Michelle Obama gaan podcasts maken voor Spotify

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle hebben toegestemd om een reeks podcasts te maken voor streamingdienst Spotify. Ze zullen podcasts ontwikkelen, producen en hun stem eraan lenen, meldt de Britse openbare omroep BBC.

Het productiehuis Higher Ground van de Obama’s heeft een overeenkomst voor meerdere jaren getekend met Spotify. Naast films, documentaires en series voor Netflix zal het dus ook podcasts gaan maken voor Spotify.

“Zo kunnen we onze activiteiten uitbreiden”, zegt Barack Obama in een mededeling. “Podcasts bieden uitzonderlijke kansen om een productieve dialoog op te zetten, om mensen te doen lachen en aan het denken te zetten en hopelijk om ons allemaal een beetje dichter bij elkaar te brengen.” Michelle voegt er nog aan toe dat de podcasts “stemmen zullen laten horen die al te vaak genegeerd of het zwijgen opgelegd worden”.

Over welke podcasts het precies gaat of wanneer ze klaar moeten zijn, wordt niet gespecificeerd. Spotify zet de laatste tijd sterk in op podcasts en zegt vereerd te zijn dat het met de Obama’s “twee van de belangrijkste stemmen in de wereld” aan boord haalde.