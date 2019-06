Pijnlijke blunder: gerecht stuurt brief naar eind vorig jaar vermoord meisje

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft een pijnlijke blunder begaan door aan de in december 2018 vermoorde Humeyra (16) een slachtofferbrief te sturen om haar op de hoogte te houden van het gerechtelijk onderzoek.

Het Openbaar Ministerie (OM) betreurt de fout ten zeerste. “Het gaat om een zogeheten slachtofferbrief die verstuurd wordt naar slachtoffers en of nabestaanden om hen op de hoogte te houden van het strafrechtelijke onderzoek. Deze brief was aan Humeyra Ergincanli zelf gericht. Dit had nooit mogen gebeuren. Dit is heel pijnlijk voor de familie”, vertelt een woordvoerster van het OM in Rotterdam.

De brief is geschreven door een medewerker van slachtofferhulp. De inhoud gaat over een eerdere straf die verdachte Bekir E. kreeg voor stalken en bedreigen van Humeyra. Hij kreeg in augustus 2016 zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk, en een contactverbod opgelegd. Hij ging tegen die straf in hoger beroep. De officier van justitie schreef in de brief dat het hoger beroep is ingetrokken en dat het contactverbod van E. nog geldt. Ook staat dat zij een schadevergoeding van 750 euro tegemoet kan zien.

Het OM heeft de familie van Humeyra uitgenodigd voor een gesprek met de hoofdofficier van justitie en de officier van justitie die de zaak behandelt om over de gang van zaken te praten. Ook wordt er een onderzoek gedaan naar hoe dit is kunnen gebeuren.

Bekir E. staat op maandag 17 juni terecht voor de moord op Humeyra Ergincanli. Het meisje werd op school doodgeschoten nadat haar vriend had ontdekt dat ze jonger was dan ze zelf had gezegd. Hij vreesde voor pedofiel te worden beschouwd.