Proces aanslag Charlie Hebdo begint op 20 april 2020

Het proces in verband met de aanslagen van januari 2015 in Parijs krijgt van 20 april tot 3 juli 2020 zijn beslag, zo is vrijdag uit een bron dichtbij het dossier vernomen. Het gaat onder andere om de bloedige raid op het satirisch blad Charlie Hebdo.

Het betreft een proces voor een speciaal hof van assisen. Veertien lieden staan terecht op verdenking van logistieke steun, in meerdere of mindere mate, aan de gebroeders Kouachi en Amédy Coulibaly.

Op 7 januari 2015 vielen de broers Chérif en Saïd Kouachi binnen op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo. Daar vonden twaalf mensen de dood. De interventietroepen schoten de broers twee dagen later dood.

Daags na de aanslag op de redactie, vermoordde Amédy Coulibaly een agent van de gemeentepolitie in Montrouge, nabij Parijs.

Nog een dag later doodde Coulibaly vier joodse mannen in Hyper Cacher, een joodse supermarkt in het oosten van de Franse hoofdstad. Toen de politie binnenviel, schoot zij hem dood.