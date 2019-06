Koppel schrikt zich rot van python in keuken, maar zie jij waar het dier zich verstopt?

Kijk goed en lang naar deze foto. Echt waar: ergens zit een python verstopt. De Slangenjagers van Brisbane (Australië) zijn hem vrijdagmorgen gaan vangen.

Het lijkt een gewone foto van een gewone keuken. Een aanrecht, een broodrooster, kasten met wat spullen bovenop. Vrijdag postten de Brisbane Snake Catchers deze foto op hun site. Hij is genomen in het huis van een koppel uit de kustgemeente Wynnum.

Wurgslang

Het koppel had een slang hun huis zien binnenglippen, maar niet meer zien vertrekken. De slang zat nog in huis. Maar waar? Het koppel was bang. Het was immers niet zomaar een slang, maar een python. Een wurgslang dus.

De Brisbane Snake Catchers moesten zelf ook even zoeken eer ze de slang vonden. Nadat ze het dier uiteindelijk gevonden én gevangen hadden, zetten ze hun zoekopdracht ook op hun Facebookpagina. Mensen mochten zeggen waar zij de slang zagen.

Hopeloos

Er werd gegokt op het mandje bovenaan de kast, tussen de messen en vorken, in de plafondlamp. Allemaal fout. Er kwamen op de duur nogal hopeloze reacties: “Ik kijk al heel de ochtend naar de foto en zie niets. Help!”

Uiteindelijk hebben de slangenvangers geholpen. “De slang zit slim verborgen achter het kerstman-bord, rechts boven op de kast. Tussen het bord en de luchtverfrisser zie je een stukje slang.”

Foto: Facebook Brisbane Snake Catchers.

