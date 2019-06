Storm eist drie doden in Frankrijk, ook bij ons felle rukwinden op komst: “Hou parken gesloten en pas op waar je parkeert”

Brussel - De stad Brussel neemt maatregelen tegen de rukwinden die voorspeld worden voor vrijdagavond, vrijdagnacht en zaterdagochtend en sluit de parken op haar grondgebied. “We raden andere steden en gemeenten aan om hetzelfde te doen”, zegt Nicholas Roose van Noodweer Benelux. “En wees waakzaam voor waar je je auto achterlaat.”

Het KMI vaardigt code geel uit en waarschuwt voor rukwinden die tot 90 kilometer per uur sterk kunnen zijn. Reden genoeg voor de stad Brussel om de parken gesloten te houden. “We raden andere steden en gemeenten aan om hetzelfde te doen”, zegt Roose. “De combinatie van die felle rukwinden en bomen kan gevaarlijke situaties veroorzaken voor wandelaars.”

Het is gevaarlijk om in de buurt van bomen te zijn, en dus raadt Roose ook aan om op te letten waar je je wagen parkeert. “Parkeer niet in de buurt van bomen. Verzwakte exemplaren zouden door die rukwinden kunnen omvallen en schade aanrichten.”

Ook het Agentschap Natuur en Bos raadt aan parken te vermijden bij rukwinden. “Door de hevige rukwinden kunnen takken afbreken en bomen omvallen, en kunnen we de veiligheid van de bezoekers dus niet garanderen.”

Geen onweer

Een grootschalig onweer zoals de voorbije dagen moeten we niet verwachten. “In ons land verwachten de weermodellen enkel lokale buien met windstoten.” Tegen zaterdagmiddag zou van de rukwinden geen sprake meer zijn.

Foto: KMI

De rukwinden worden veroorzaakt door de storm Miguel, die op dit moment in Frankrijk lelijk huishoudt. Daar zijn al drie doden geteld. Het gaat om drie redders, die aan boord waren van een boot die gekapseisd is. Er waren nog vier mensen aan boord, maar zij slaagden erin om de oever al zwemmend te bereiken.