Tegenstander van Rode Duivels maakt er toeristische uitstap van in Brussel

Kazachstan is zaterdagavond de tegenstander van de Rode Duivels tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Ondanks hun stunt op de eerste speeldag van de EK-kwalificaties tegen Schotland (3-0) lijken de onbekende Kazachen geen bedreiging te mogen vormen voor de Belgen. Zeker nu Baktiyor Zaynutdinov, doelpuntenmaker tegen Schotland, er niet bij. Alexander Merkel, actief bij het Nederlandse Heracles, is de enige speler uit de Kazachse selectie die niet in de nationale competitie uitkomt. De internationals maakten er dan maar een culturele uitstap van in Brussel...