Politica die pleit voor veiliger verkeer betrapt op dronken rijden: “Dit is ook voor mij een goede les”

Glabbeek - Het Glabbeekse gemeenteraadslid voor SamenGroen Hilde Vanbrabant uit Zuurbemde is deze week achter het stuur betrapt met een glaasje te veel op. Extra pijnlijk daarbij is dat ze in de gemeenteraad, waar ze sinds januari deel uitmaakt van de oppositie, ijvert voor meer veiligheid op de weg.

“Het is stom van mij geweest om bij kennissen iets te veel alcohol te hebben gedronken”, geeft ze toe. “Aan het ontmoetingscentrum Glazuur, op een boogscheut van mijn woning, hield de politie mij tegen. Ik blies positief en moest mijn rijbewijs voor drie uren inleveren.”

“Ik betreur alvast niet dat ik ben gepakt”, benadrukt ze. “Integendeel, het is voor mij een goede les geweest. Sommigen zullen mij de fout kwalijk nemen en ik kan ze begrijpen. Als gemeenteraadslid heb je een voorbeeldfunctie en zeker ook als lid van de gemeentelijke Verkeersraad en de Commissie Verkeersveiligheid en Mobiliteit. Als mijn partij en anderen mij het gebeuren kwalijk nemen, zal ik dat aanvaarden, maar ik heb spijt van wat ik deed. Ik wens me te excuseren voor de fout en geef toe dat ik beter had moeten weten. Ik heb me als raadslid voorgenomen mij in te zetten voor meer verkeersveiligheid en zal het schepencollege blijven steunen voor de inzet daartoe. Als ik daartoe de kans krijg, zal ik blijven ijveren voor meer verkeersveiligheid en ik zal nooit nog een glaasje te veel drinken.”