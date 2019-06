Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe stapt op bij voetbalbond: “Mijn werk is af”

Na zes jaar als lid van het Uitvoeren Comité en drie jaar als ondervoorzitter stapt Bart Verhaeghe (54) onverwacht op als bestuurder van de Belgische voetbalbond. De voorzitter van Club Brugge wil zich nu volledig toeleggen op zijn club en zijn zakelijke activiteiten naast het voetbal.

Verhaeghe had altijd de perceptie tegen omdat hij als voorzitter van een club ook mee aan de touwtjes trok bij de voetbalbond. Er was veel onderhuidse kritiek van andere clubleiders maar niemand kan ontkennen dat Verhaeghe heel wat in gang zette bij de bond. Samen met voorzitter Gerard Linard zorgde hij ervoor dat de rode cijfers zwarte cijfers werden. Van min 8 miljoen euro in 2016 naar plus 13 miljoen euro dit jaar.

“Er zijn vandaag veel uitdagingen in het internationaal voetbal, nationaal en internationaal”, licht Verhaeghe zijn beslissing toe. “Ik heb het gevoel dat mijn werk bij de voetbalbond voltooid is. Er staat een professionelere structuur met een managementteam onder leiding van CEO Peter Bossaert die de dagelijkse leiding heeft. Ik heb mij bij de KBVB steeds ingezet in het belang van ons Belgisch voetbal. Positief en ter goeder trouw. Maar ik stel mijn mandaat, dat trouwens afloopt, ter beschikking. Mijn job zit erop. Het strategisch werk is gedaan, de KBVB is klaar voor de toekomst.”

Bart Verhaeghe lichtte zonet de 24 clubs van de Pro League in op de Algemene Vergadering. Hij wees nog eens op zijn verwezenlijkingen.

“We hebben met de bond zwaar geïnvesteerd in de sportieve professionele omkadering en we brachten een visie in alle nationale ploegen”, aldus Verhaeghe. “We hebben Tubeke afgewerkt en er zijn alweer nieuwe investeringen goedgekeurd om de Rode Duivels top te omkaderen voor onder meer het EK 2020. Het nieuwe bondsreglement zal binnenkort in voege treden. Er werd een onafhankelijke en professionele werking van het bondsparket geïnstalleerd, net zoals een onafhankelijke professionele werking van de arbitrage volgens de regels van de Europese voetbalbond UEFA. Ook de inkomsten van de commerciële contracten zijn verbeterd. Ik dank iedereen voor het vertrouwen.”

Verhaeghe ziet de toekomst van de bond ook zonder hem nog positief in.

“Er is ongetwijfeld nog werk en ik heb alle vertrouwen in de bestuurders en het management van de KBVB dat ze het werk positief, open, integer en professioneel verder zullen zetten.”