GERUCHTEN. Slecht nieuws voor Nainggolan, Mbappé kiest voor vertrek bij PSG en ‘njet’ op ruildeal voor Lukaku

Het zijn drukke dagen voor de Europese kranten. De geruchtenmolen in de voetbalwereld draait namelijk op volle toeren. Tijd voor een overzicht.

Geen goed nieuws voor Radja Nainggolan. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera past ‘Il Ninja’ niet in de plannen van nieuwbakken Inter-trainer Antonio Conte. Nainggolan was natuurlijk een poulain van de vorige trainer van de Nerazzurri, Luciano Spalletti. Al blijft het een verrassend gerucht aangezien Conte onze landgenoot in het verleden naar Juventus en Chelsea wilde halen. Maar het feit dat Inter erg dicht bij de komst van Nicolo Barella, de “nieuwe Nainggolan”, staat, geeft gewicht aan de vertrekgeruchten van Nainggolan. Die zou openstaan voor een terugkeer naar… Roma.

Intussen is het wachten op de officiële aankondiging van de transfer van Eden Hazard naar Real Madrid. De Koninklijke wil deze zomer stevig uitpakken en haalde ook al Luka Jovic in huis. Volgens het Spaanse AS heeft de Spaanse club ook zijn zinnen gezet op niemand minder dan Kylian Mbappé. De Fransman zou de club willen verlaten om samen te kunnen werken met Zinédine Zidane en verlost te worden van de spanningen met Thomas Tüchel. PSG is niet van plan Mbappé te verkopen, maar volgens AS wil die een transfer afdwingen. L’Equipe meldt daarnaast dat de kleedkamer van PSG verdeeld is in een Braziliaans en een Frans kamp. Diario Sport beweert dat Neymar niet naar Real wil, maar wel open zou staan voor een terugkeer naar Barcelona.

Barcelona

Matthijs de Ligt deed donderdag alweer van zich spreken door voor Oranje te scoren tegen Engeland in de Nations League. De amper 19-jarige verdediger van Ajax leek lang op weg naar Barcelona, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens ESPN leidt PSG de dans voor De Ligt, die ook op interesse kan rekenen van Juventus en Manchester United. Bayern zou afgehaakt hebben. Volgens Marca zou De Ligt volgende week zijn keuze bekendmaken.

Volgens Cadena SER zou Philippe Coutinho op vertrekken staan bij Barcelona. De Blaugrana willen wel 90 miljoen voor de Braziliaanse spelmaker die het overnam van Liverpool. Mundo Deportivo meldt dan weer dat de club van Lionel Messi graag Gianluigi Buffon wil aantrekken als tweede doelman. De 41-jarige Italiaan is een vrije speler na zijn vertrek bij PSG. ‘Gigi’ kan ook rekenen op interesse van onder andere Fenerbahçe, Lazio en Brescia.

Manchester

Youri Tielemans wordt opnieuw genoemd bij Manchester United. Volgens The Independent willen de Red Devils de Rode Duivel in huis halen als vervanger voor Paul Pogba, mocht die deze zomer andere oorden (lees: Real Madrid of Juventus) opzoeken. Tielemans speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Leicester. “Het klopt dat diverse grote clubs hebben gepolst bij mijn management”, liet Tielemans donderdag noteren tijdens een persmoment in het trainingscentrum in Tubeke. “Er is ook een akkoord met Monaco dat ik deze zomer kan vertrekken.”

Manchester City zet intussen in op verdedigers. Volgens de Daily Mail heeft Leicester-speler Harry Maguire een voorkeur voor de Cityzens en dus niet voor stadsrivaal United. James Maddison zou de Red Devils dan weer links willen laten liggen voor een verlengd verblijf bij de Foxes. City staat volgens Sky Italia dicht bij een transfer voor Joao Cancelo. De linksback zou rond de 50 miljoen moeten kosten. Danilo maakt eventueel de omgekeerde beweging. Intussen blijven in Italië de geruchten spelen dat Pep Guardiola, en dus niet Maurizio Sarri, op weg is naar Juventus.

Overige geruchten:

- PSG heeft zich gemengd in de strijd om Christian Eriksen en heeft Julian Draxler aangeboden in de onderhandelingen met Tottenham. (Daily Star)

- Bruno Fernandes moet Christian Eriksen opvolgen bij de Spurs. (Record)

- Hector Herrera ruilt FC Porto in voor Atlético Madrid. (AS)

- Bayer Leverkusen heeft zijn oog laten vallen op Dani Olmo, een 21-jarige jeugdproduct van Barcelona dat een sterk seizoen speelde bij Dinamo Zagreb. Dat wil 25 miljoen. (Kicker)

- Mehi Benatia keert mogelijk terug naar Juventus, een half jaar nadat hij de club verliet. (La Stampa)

- Alexander Kolarov is op weg naar Fenerbahçe. (Turkse media)

- Juventus maakt werk van de komst van Nicolo Zaniolo. De talentrijke middenvelder van Roma wil weg. De Oude Dame wil Gonzalo Higuain naar Rome sturen. Of Juan Cuadrado en Mattia Perin. (Tuttosport)

- Matteo Darmian lijkt op weg naar Valencia voor een kleine 10 miljoen. (Daily Mail)

- Yannick Carrasco en Dennis Praet staan op de radar van Arsenal, net als Joachim Andersen. Voor die laatste twee wil Sampdoria 50 miljoen. (Mirror/La Gazzetta dello Sport)

- Inter wil Pepe en Ante Rebic naar Milaan halen. Net als Real-spelers Mateo Kovacic, Nacho en Marco Asensio. (La Gazzetta dello Sport/Calciomercato).

- Milan krijgt concurrentie van Juventus voor Stefano Sensi. (Goal)

- Manchester United, Liverpool, Arsenal en Barcelona vechten voor de handtekening van Moussa Dembélé. (L’Equipe)

- Manchester United wil niet weten van een ruildeal met Inter tussen Mauro Icardi en Romelu Lukaku. Eerder sloeg het al 30 miljoen plus Ivan Perisic af. (Sky Italia)

- Arsenal, Manchester United en Tottenham willen Stuttgart-verdediger Ozan Kabak. (Express)

- Lazio wil 80-90 miljoen voor Sergej Milinkovic-Savic, Juventus heeft 60 miljoen geboden. (Corriere dello Sport)