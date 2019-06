Acht jaar geëist voor vermeend brein achter “diamantroof van de eeuw” in Zaventem

Zaventem - “Le grand Marco” Bertoldi (49) riskeert acht jaar cel voor zijn vermeende rol van brein achter de diamantroof van de eeuw op de luchthaven van Zaventem in 2013. Een rol die hij formeel ontkent.

Ontkennen is zijn meest gewaardeerde eigenschap binnen het Franse gangstermilieu. En dat doet Marc Bertoldi dus ook wanneer hij ervan beschuldigd wordt de spectaculaire diamantroof van 18 februari 2013 op de tarmac van Zaventem op het getouw te hebben gezet. Een diamantroof die de daders een buit van een kleine 40 miljoen euro heeft opgeleverd.

“Er is geen enkel element waaruit blijkt dat mijn cliënt aanwezig was op de voorbereidingen of de uitvoering van de overval ”, pleitte meester Dimitri De Béco vrijdagochtend. “Hij bekent daarentegen wel dat hij (twee weken op voorhand, red.) werd aangesproken om de diamanten van de roof te verkopen. Hij bekent ook dat hij dat voor een deel heeft gedaan. Maar hij betwist dan weer dat hij op de hoogte was van de exacte herkomst van de edelstenen.”

De raadsman van “le grand Marco” vroeg de rechtbank dan ook niet in te gaan op de vraag van het openbaar ministerie om Marc Bertoldi tot 8 jaar cel te veroordelen. Vonnis op 27 juni.