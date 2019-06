Boris Johnson wordt niet vervolgd voor liegen

De favoriet voor de opvolging van ontslagnemend premier Theresa May, Boris Johnson, moet niet voor een rechtbank verschijnen wegens mogelijke leugens over de brexit. Dit heeft het High Court in Londen vrijdag beslist.

Marcus Ball had tegen de 54-jarige gewezen minister van Buitenlandse Zaken een klacht ingediend omdat hij bij het referendum van 2016 in het openbaar leugens verkondigd zou hebben en mensen op een dwaalspoor zou hebben gezet. Een rechter oordeelde in mei dat de klacht tegen Johnson ontvankelijk was. Maar nu wordt ze door de rechters van het High Court van tafel geveegd.

Johnson had gezegd dat het Verenigd Koninkrijk wekelijks 350 miljoen pond (bijna 400 miljoen euro) aan de Europese Unie moest afdragen, geld dat volgens hem beter in de gezondheidsdienst NHS kan worden geïnvesteerd. Wat Johnson daarbij verzweeg, is dat Groot-Brittannië een aanzienlijk deel van het bedrag terugkrijgt.