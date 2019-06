Zin in twee weken gratis Malediven? Je moet alleen wat op de schildpadjes letten

Beetje zwemmen, chillen op het strand en wat op de schildpadjes letten. Helemaal gratis. Het kan, in de Malediven. Het aanbod komt van het luxeresort Coco Palm Dhuni. Je krijgt zelfs kost en inwoon én je retourticket.

Er is nog meer: je mag gratis gaan snorkelen, op minicruise, naar de strandbarbecue en de spa.

Maar er moet ook worden gewerkt, in het Marine Turtle Rescue Centre. Samen met dierenarts Claire Petros help je de schildpadden te voeden en hun bassins schoon te maken, assisteer je bij operaties en gids je wanneer er bezoekers naar het centrum komen.

Je mag ook mee op reddingsactie wanneer schildpadden in problemen raken. Nadien mag je weer mee met de boot wanneer de diertjes terug in de oceaan worden uitgezet. Ervaring is niet echt nodig, al zou het resort graag iemand aanwerven die al wat ervaring heeft met dieren verzorgen.

Je wordt niet betaald voor je werk, maar je krijgt er wel veel gratis voor in de plaats.

Wie zich geroepen voelt, solliciteert met een filmpje van twee à drie minuten waarin hij/zij uitlegt waarom hij/zij geknipt is voor de job, en schrijft een brief van 500 woorden om zichzelf voor te stellen. Je moet minstens 18 jaar zijn.

Meer info: https://cococollection.com/en/coco/competition.