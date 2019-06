Bart Somers boos na vrijspraak voor “walgelijk racistische” Mechelse ex-agent: “Vind nog altijd dat zoiets niet kan”

Mechelen - Bart Somers (Open VLD) begrijpt niet dat de Mechelse politieman die een racistische ‘meme’ van Jinnih Beels verspreidde, ook in beroep is vrijgesproken. “Ik vond dat toen niet kunnen, en ik vind nog altijd dat zoiets niet kan”, aldus de Mechelse burgemeester bij Knack.

Bert V. L. stuurde twee jaar geleden in een besloten Whatsapp-groep een foto van Jinnih Beels, toenmalig diversiteitsmanager van de Mechelse politie, met de tekst “En waarom zou ik je een hand geven? Jou kleur staat me niet aan”. De man werd daarop ontslagen als hoofdinspecteur, maar werd gisteren net als in eerste aanleg vrijgesproken van het aanzetten tot haat en discriminatie. Mechels burgemeester Bart Somers blijft er echter bij dat het gaat om “walgelijk racisme”, en herhaalt dat hij “dat toen niet vond kunnen, en ik vind nog altijd dat zoiets niet kan.”

Somers vindt ook niet dat hij overhaast reageerde door de man te ontslaan. “De rechters oordelen over racisme als misdrijf, dat doe ik niet als burgemeester. Ik laat alleen het tuchtrechtelijke aspect bekijken en daarbij spelen andere zaken en regels een rol, zoals de deontologie en het statuut van de politie.” Van een terugkeer van de man bij de Mechelse politie is volgens Somers dan ook geen sprake. “De tuchtsanctie blijft bestaan en die is er niet zomaar gekomen. Het politiecollege heeft eerst een niet-bindend advies gegeven voor zijn ontslag. Dat advies is unaniem bevestigd door de hogere tuchtraad, waar overigens ook een magistraat in zit. En de betrokkene zelf heeft daarna geen beroep aangetekend bij de Raad van State tegen zijn ontslag, maar er zich bij neergelegd.”