Theo Francken reageert fors op grap van Waalse komiek: “Laat ons scheiden, dan zijn jullie van ons af”

Theo Francken (N-VA) heeft op Twitter fors gereageerd op een grap van een Waalse komiek. Die had gezegd dat Vlaanderen de Walen tien dagen geleden in de miserie geduwd heeft. “Laat ons dan scheiden”, zegt Francken op Twitter.

Auteur van de grap is Jérôme de Warzée, een Waalse komiek die een dagelijkse rubriek heeft in het ochtendprogramma Le 8-9 op radiozender Vivacité. “Het is 5 juni”, schreef hij woensdag. “Het is 74 jaar en 364 dagen geleden dat de Amerikanen ons uit de stront gehaald hebben. Het is tien dagen geleden dat de Vlamingen er ons opnieuw ingeduwd hebben.”

Die verwijzing naar de verkiezingen is in het verkeerde keelgat geschoten bij N-VA-kopstuk Theo Francken. “Volgens dit vooringenomen linkse medium hebben wij Vlamingen de Walen op 26 mei ‘in de stront’ geduwd”, schrijft hij op Twitter. “Kies uw eigen weg dan en laat ons scheiden. Dan zijn jullie van ons af. Waar wachten jullie op? Schrik dat de alimentatie niet hoog genoeg zal zijn?”

Volgens dit vooringenomen linkse medium, hebben wij Vlamingen de Walen op 26 mei ‘in de stront’ geduwd. Kies uw eigen weg dan en laat ons scheiden. Dan zijn jullie van ons af. Waar wachten jullie op? Schrik dat de alimentatie niet hoog genoeg zal zijn? pic.twitter.com/EolUUkDynw — Theo Francken (@FranckenTheo) 7 juni 2019

