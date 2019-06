Pinkpop waarschuwt festivalgangers voor noodweer: “Kom later!”

Pinkpop waarschuwt festivalgangers voor het verwachte noodweer. “Ben je nog niet onderweg, kom dan later”, zo wordt op de website van het festival gevraagd. “Ben je al wel onderweg, blijf tijdens het slechte weer in je auto of als je met het openbaar vervoer bent, schuil op de stations Heerlen en Sittard.”

Vanwege het verwachte noodweer gaan de campings op het Pinkpop-terrein een uurtje later open, namelijk om 19 uur. Vrijdag wordt in de namiddag en het begin van de avond noodweer verwacht. In de namiddag en avond trekken er enkele fikse onweersbuien over Nederlands-Limburg.