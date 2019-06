Roberto Martinez waarschuwt voor Kazachstan en wil niet veel kwijt over Hazard, maar heeft lof voor Origi, De Bruyne en Tielemans

Roberto Martinez probeerde vrijdag tijdens het persmoment in het nationale trainingscentrum in Tubeke tevergeefs de aandacht van de talrijk aanwezige journalisten in de richting van het EK-kwalificatieduel van zaterdag tegen Kazachstan te duwen.

De focus lag vooral op de nakende transfer van Eden Hazard naar Real Madrid, maar de bondscoach wilde niet te veel commentaar geven over de aanstaande transfer van zijn kapitein en stuurde elk antwoord in de richting van het duel tegen Kazachstan. “Eden is relaxed. Dat is normaal, dat ze zich normaal gedragen: het zijn profs. Het is nu al een jaar dat het gerucht van Hazard en Real bezig is maar vandaag gaat het over Kazachstan. Op elk groot toernooi zijn verrassende landen aanwezig en grote landen afwezig”, liet Martinez noteren. “Je moet dus altijd op je best zijn.”

Bondscoach waarschuwt voor Kazachstan (geen grap)

Martinez verwees nog een keer naar de zware 5-2 nederlaag van de Duivels in november vorig jaar in Luzern. Zwitserland was toen duidelijk te sterk en plaatste zich zo - dankzij een beter doelsaldo - ten koste van de Rode Duivels voor de Final Four van de Nations League. “Die wedstrijd in Zwitserland heeft getoond dat je in internationale wedstrijden altijd top moet zijn. Anders win je niet. Kazachstan is sterk gestart aan de kwalificaties. Het team is bovendien fit, want de nationale competitie draait er nog op volle toeren. Sinds januari hebben ze met Michal Bilek een nieuwe bondscoach en die toonde meteen hoe hij wil voetballen. De groep en ikzelf willen hier in eigen huis de drie punten pakken, zodat we in oktober met een meer gerust gemoed naar Kazachstan kunnen trekken.”

“Divock Origi traint heel scherp”

Met Divock Origi (Liverpool), Jan Vertonghen en Toby Alderweireld (beiden Tottenham) stonden minder dan een week geleden nog drie Rode Duivels op het veld tijdens de finale van de Champions League. De bondscoach overwoog echter niet hen te sparen tegen Kazachstan. “We hebben een groep van 28 om op eventuele vermoeidheid of blessures in te spelen”, aldus Martinez. “Dat is echter niet het geval bij Divock, Jan en Toby. Divock traint heel scherp, met een grote glimlach en veel zelfvertrouwen. Jan en Toby hebben zich herpakt na de verloren eindstrijd en zijn eveneens klaar. Het is voor mij een luxe deze keer op een volledig fitte groep te kunnen rekenen. Iedereen heeft uitstekend getraind. Ik heb dus veel opties.”

“Tielemans is toekomstige kapitein”

Kevin De Bruyne was één van de spelers die er na lange afwezigheid deze week opnieuw bij was. “We hebben hem echt gemist”, besloot Marintez. “Het is zo jammer dat hij al die wedstrijden moest missen. Het klopt dat Youri Tielemans het in de tussentijd uitstekend gedaan heeft als zijn vervanger. Youri heeft het onder mij als bondscoach altijd heel goed gedaan, sinds zijn eerste wedstrijd. Voor mij is hij een toekomstige kapitein van de nationale ploeg. De terugkeer van Kevin biedt alleen maar meer mogelijkheden. In zo’n sterke groep als de onze is concurrentie nodig. We willen steeds beter worden als team. Het geloof is sinds de bronzen medaille van vorig jaar op het WK in Rusland alleen maar gegroeid. Iedereen voelt dat er nog meer inzit.”