Beerschot-Wilrijk heet voortaan officieel Beerschot, maar de naamsverandering is nog niet volledig: “Aparte aanvraag”

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de naamsverandering van Beerschot-Wilrijk naar Beerschot goedgekeurd. Dat maakten de Ratten vrijdag bekend op hun website. De volledige naam van het stamnummer 13 luidt nu: Beerschot Voetbalclub Antwerpen (VA).

Medio mei kondigde Beerschot-Wilrijk de naamsverandering aan. De KBVB had geen bezwaren aangezien de naam Beerschot sinds het faillissement in 2013 al ruim vijf jaar niet meer werd gebruikt. Dat is de wachttermijn voor clubnamen die prijsgegeven werden.

“Dit is alweer een mooie stap in een bijzonder parcours dat we samen met onze supporters hebben afgelegd”, klinkt het op de website. “Minder dan 6 jaar geleden begon er een nieuw hoofdstuk in de eerste provinciale afdeling. Ondanks een opgelegd jaar vertraging door een competitiehervorming, en 4 titels later, beuken we nu de deur open van 1A. Als het BAS binnenkort de degradatie van KV Mechelen bevestigt, is het de vijfde promotie in 6 jaar.”

Eerder dit seizoen haalde Beerschot Wilrijk al het oude stamnummer 13 terug naar het Kiel. Ook het nieuwe logo, in het paars-wit en met de beer centraal, is een verwijzing naar de gloriedagen uit het verleden.

De naamsverandering is evenwel nog niet volledig. “Binnenkort zal Beerschot VA voorafgegaan worden door de koninklijke K. Dat is een aparte aanvraag die later wordt behandeld. Een ding staat vast: wij zijn weer Beerschot”, aldus de club.