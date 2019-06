Overleden Wesley heeft al uitzonderlijke opvolger: albinokreeft John

Blankenberge - Lang hebben ze in restaurant Oesterput niet moeten rouwen om de overleden monsterkreeft Wesley. Gisteren kreeg uitbater Piet Devriendt voor de tweede keer op korte tijd een heel uitzonderlijk exemplaar geleverd: een echte albinokreeft. Het beestje weegt ongeveer 500 gram maar slaat... knalrood uit.

Dat is eigenlijk de kleur van een gekookt exemplaar, ware niet dat het dier gewoon leeft. “We noemen hem John, naar SP.A-voorzitter John Crombez”, lacht zaakvoerder Piet. Dergelijke kleurafwijking komt maar één keer op miljoenen kreeften voor. Bij zo'n afwijkingen werden er ook al groene, blauwe of gele kreeften gevangen. “Ik heb dit op 45 jaar tijd nog nooit gezien in mijn zaak. Onze leverancier verwittigde mij gisteren pas dat er opnieuw iets speciaals op komst was. Het is een aangename verrassing”, zegt restaurateur verder.

John de knalrode kreeft. Video: Junior Verbeeke - Het Nieuwsblad

“Ook deze werd gevangen voor de kust van Canada. Het grappige is dat je hem bijna niet kan scheiden van enkele gekookte kreeften. Tot hij plots wegkruipt.” Het dier is naast zijn speciale kleur een gewone kreeft. Dat wil zeggen dat het beestje eigenlijk gewoon eetbaar is. Maar in de Oesterput zijn ze natuurlijk niet van plan om hem te serveren. “Hij blijft in onze putten zwemmen als mascotte. Voor de klanten is dit een leuk extraatje tijdens een bezoekje aan ons restaurant.”