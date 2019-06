Vlaams Belang-politica verontschuldigt zich voor “flauwe mop” op Facebook: “Als dat al niet meer mag”

De Izegemse Vlaams Belang-politica Nathalie Dewulf verontschuldigt zich voor een post die ze een week voor de verkiezingen op Facebook geplaatst heeft. “Vier redenen waarom E.T. beter is dan een Marokkaan”, stond op de afbeelding. “Een flauwe mop”, noemt Vlaams Belang-woordvoerder Klaas Slootmans het. “Als dat al niet meer mag.”

De vier redenen die op de ludieke afbeelding aangehaald worden die Dewulf deelde, zijn hij kwam alleen, hij had al een fiets, hij leerde onze taal en hij wilde terug naar huis. “Een flauwe mop”, noemt Slootmans het, die alleen om te lachen gepost werd. “Maar ze heeft de afbeelding verwijderd en verontschuldigt zich als ze er mensen door gekwetst heeft. Dat was niet haar bedoeling.”

Sancties volgen er niet, aldus de woordvoerder van de partij. “Als dat al niet meer mag, mogen Alex Agnew en Geert Hoste ook niets meer zeggen. In deze tijden van onderhandelingen wordt elk stok gezocht waarmee ze ons kunnen slaan.”

Nathalie Dewulf werd bij de verkiezingen van 26 mei vanop de vierde plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst van Vlaams Belang verkozen. Qua voorkeurstemmen deed alleen lijsttrekker Wouter Vermeersch beter.

De post werd aangeklaagd en op Twitter gedeeld door de Limburgse politicus en ondernemer Saïd Bataray. “Een nieuwe dag betekent een nieuwe Vlaams Belanger die we mogen exposen. Vandaag is het de beurt aan Nathalie Dewulf. Nummer 4 op de Kamerlijst van West-Vlaanderen”, schrijft hij erbij. De voorbije dagen had hij ook andere Vlaams Belang’ers aan de schandpaal genageld.