“De geur was weerzinwekkend”: 200 dode en 100 levende katten uit horrorhuis gehaald

Een 65-jarige man uit Madrid, een stad in de Amerikaanse staat Iowa, wordt beschuldigd van bijzonder ernstige dierenverwaarlozing. In zijn woning werden 200 dode en 100 levende katten gevonden. “De geur die er hing, was weerzinwekkend”, getuigt de baas van de dierenorganisatie Animal Rescue League in Amerikaanse media.

CEO Tom Colvin en zijn werknemers van Animal Rescue League of Iowa wisten niet wat ze zagen toen ze dinsdag een huis in Polk County, in de Amerikaanse stad Madrid, betraden. Ze troffen er 100 levende en 200 dode katten aan in vreselijke omstandigheden.

“De geur in dat huis was weerzinwekkend”, zegt Colvin. “Door de rampzalige luchtkwaliteit konden we onze mensen maar 30 minuten per keer binnen laten. Zelfs met gas- en andere maskers was de stank te overheersend.”

Uitwerpselen

De katten wilden zo graag het huis uit dat ze zich tegen de ruiten aan duwden, in de hoop frisse lucht te krijgen. De gordijnen hingen vol urine en de vloer in het huis was volledig bedekt onder een dikke laag uitwerpselen en afval. “Bijna 200 katten werden verwijderd uit koelkasten en diepvriezers. We moesten zelfs eten voor mensen opzij schuiven om aan de dode katten te kunnen”, aldus Colvin.

Het is de derde grote zaak van dierenverwaarlozing in het centrum van de staat Iowa in de voorbije zes weken, maar deze slaat volgens Colvin alles.

Man opgepakt

In de woning zou één man wonen: de 65-jarige Dennis Carlson. Hij is opgepakt en in beschuldiging gesteld van dierenverwaarlozing.