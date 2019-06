Aapje met pamper krijgt nieuwe thuis, maar moet eerst door moeilijke periode: drie maanden in quarantaine met enkel knuffelbeer

Ekeren / Opglabbeek -

Het was een vreemd tafereel afgelopen woensdag in Ekeren. Daar hing plots een klein aapje met een pamper in een boom. Het diertje werd gevangen en naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht, waar het de komende drie maanden in quarantaine moet blijven. Maar, wat gebeurt er dan?