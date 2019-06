Vlaming Mario (62) is burgemeester van Spaans dorpje, maar niet iedereen is daar even blij mee: “Haat is een sluipend gif”

Harelbeke / Bavikhove -

Mario Blancke (62), de Vlaamse burgemeester van het Spaanse dorpje Alcaucin, heeft een klacht ingediend bij de Guardia Civil nadat in zijn dorp xenofobe posters de ronde hadden gedaan via WhatsApp. “Ik vond het mijn taak om dat in de kiem te smoren. Haat is een sluipend gif. Vandaag zijn het de expats, maar morgen is het de zwarte bevolking of homoseksuelen.” De politie heeft intussen een verdachte opgepakt. De man zal zich moeten verantwoorden voor een haatmisdrijf.