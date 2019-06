Stervoetbalster gaat vlak voor WK tegen de stroom in: “Wij, evenveel betaald als mannen? Geef mij maar eerst een warme douche”

Vrijdag gaat in Frankrijk het WK voor vrouwen (7 juni tot 7 juli) van start met een wedstrijd tussen het gastland en Zuid-Korea. De Verenigste Staten verdedigen er hun wereldtitel. Engeland werd vier jaar geleden derde. Sterspeelster Toni Duggan sprak in de aanloop naar het toernooi met The Guardian.

LEES OOK.Voor het eerst heel wat matchen van WK vrouwenvoetbal op Sporza: “Zet je voor de tv als Amerikanen spelen”

LEES OOK.Nike pakt uit met geweldige reclamespot voor WK vrouwenvoetbal

Engeland opent zondag het WK met een groepswedstrijd in Nice tegen de buurvrouwen uit Schotland. Duggan, die sinds 2017 voor FC Barcelona speelt, vindt dat er nog veel werk voor de boeg is als het aankomt op gelijke rechter voor vrouwen. Maar dat dit veel verder gaat dan geld.

“Ik wil daar niet zomaar mee beginnen”, zegt de 27-jarige aanvalster. “We hebben ook grasvelden en andere faciliteiten nodig. Gelijkheid voor mij is een veld hebben om op te spelen en warme douches hebben in kleedkamers. Daarna zullen we wel praten over het geld dat we krijgen.”

Foto: Action Images via Reuters

De Amerikaanse vrouwen spanden een proces aan om evenveel betaald kunnen worden als de mannen. Logisch, vindt Duggan. “Ik denk dat ze dat moeten doen omwille van het feit dat de vrouwen succesvoller zijn dan de mannen. En wij? Nee. Wij brengen niet het geld binnen dat de mannen binnenbrengen. Wij zijn nog niet zo succesvol als hen. Commercieel gezien zijn ze succesvoller.”

“Dus als mensen mij vragen of wij niet zoveel moeten verdienen als de mannen, zeg ik nee. Ik vind dat ik niet zoveel moet verdienen omdat ze op een groter niveau zitten dan ik, meer fans hebben en populairder zijn. Ik vind dat de vrouwen beter betaald moeten worden, maar niet zoveel als de mannen.”

Een opmerkelijke uitspraak van Duggan, zeker als je weet dat Gouden Bal-winnares Ada Hegerberg niet meedoet aan het WK omdat ze zich verzet tegen de minderwaardige behandeling van de Noorse vrouwenploeg in vergelijking met de mannen.