Vrouwelijke kamergenoten denken dat de ander een douche aan het nemen is, dan komt de waarheid aan het licht

Een 46-jarige verwarde man is donderdagavond aangehouden in het Nederlandse Tilburg, nadat twee vrouwen hem thuis tot hun schrik naakt uit hun douche zagen komen. Aanvankelijk hadden ze de ongenode gast niet in de gaten, omdat ze van elkaar dachten dat ze een douche namen.

De vrouwen joegen de man hun huis uit en belden de politie. Op het moment dat de politie arriveerde, stond de naakte man buiten met een ijzeren staaf die hij aanvankelijk weigerde af te geven.

Met assistentie van buurtbewoners is de man vervolgens aangehouden. “Een goede samenwerking”, aldus een woordvoerder van de politie. Hoe de man het huis is binnengekomen en waar hij de ijzeren staaf vandaan haalde, wordt nog onderzocht. De politie laat weten dat de man erg in de war is en dat hulpverlening is ingezet.

