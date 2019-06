Auto overkop bij zwaar ongeval in Mechelen: één dode en één lichtgewonde

Mechelen - Vrijdagmiddag omstreeks 15u heeft in de Postzegellaan in Mechelen een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden. De straat werd in beide richtingen een tijdlang afgesloten.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Een terrein- en een personenwagen die in dezelfde richting reden, botsten. Daardoor werd de personenwagen weggekatapulteerd, ging over de kop en kwam op het fietspad terecht. Eén man overleefde het ongeval niet, een andere inzittende werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. In de aangereden terreinwagen zat een gezin met twee jonge kindjes. Zij bleven ongedeerd.

Een verkeersdeskundige van het parket komt ter plaatse om de precieze oorzaak te onderzoeken. De politie sloot de Postzegellaan in beide kanten af. Het verkeer moet in beide richtingen een omleiding volgen. Op de omleidingswegen staan er intussen aanzienlijke files.