Zomercampagne van Bob van start onder het motto “Helemaal Bob. Nul op!”

De zomercampagne van Bob start maandag in het Vlaamse en Brusselse straatbeeld. Van vrijdagavond tot en met maandagochtend organiseren de federale en lokale politie al een nieuw weekend zonder alcohol achter het stuur. De slogan van de Bob-campagne wordt “Helemaal Bob. Nul op!”, vorige winter was dat “Bob = nul op!”. Deze slogan werd gekozen om de bevolking ervan bewust te maken dat zelfs één glas drinken gevaarlijk kan zijn.

Steeds minder bestuurders blazen positief bij alcoholcontroles: bij de vorige zomercampagne voerde de politie 324.000 controles uit, waarbij 2,7 pct positief blies. Daarmee werd het beste resultaat ooit behaald. Vias wijst er echter op dat uit een recente eigen bevraging is gebleken dat Belgen nog graag een glaasje drinken als we daarna nog met de wagen op weg moeten. Een op de drie bevraagde Belgen gaf toe in de afgelopen maand met de wagen te hebben gereden na het drinken van alcohol. Dat is na Zwitserland en Portugal (beide 34 pct) het hoogste percentage van alle 28 EU-lidstaten. Het Europees gemiddelde ligt op 21 pct.

Zo waren er vorig jaar nog iets meer dan 4.000 ongevallen met doden of gewonden waarbij een bestuurder onder invloed van alchohol was, of per dag 11 ongevallen. Bij 10 pct van alle letselongevallen was sprake van een bestuurder die te veel gedronken had.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Brussel Mobiliteit, verzekeringskoepel Assuralia, de Belgische Brouwers en Vias leggen voor de Bob-zomercampagne dan ook de nadruk op het feit dat je pas helemaal Bob bent als je niets gedronken hebt. “Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, moeten we resoluut blijven strijden tegen alcohol achter het stuur”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.