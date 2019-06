Theresa May dient officieel ontslag in als partijvoorzitter

Theresa May heeft vrijdag officieel haar ontslag ingediend als voorzitter van de Britse conservatieve partij. Dat melden de Britse media, en het nieuws wordt bevestigd door het 1922 Committee van de partij. De partij moet nu op zoek gaan naar een opvolger voor May, die dan ook de nieuwe Britse premier wordt.

May had op 24 mei haar ontslag aangeboden, omdat ze er niet in geslaagd was overeenstemming te creëren in het parlement over de Brexit. “Ik heb mijn best gedaan om een EU-referendum te respecteren. Ik heb de voorwaarden van het vertrek opgesteld, nieuwe relaties opgebouwd met de partnerlanden. Ik heb parlementsleden proberen te overtuigen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik heb drie keer geprobeerd”, zei ze toen.

Ze kondigde meteen aan waarnemend premier te blijven tot er een opvolger verkozen wordt. Vrijdag diende ze dan officieel haar ontslagbrief in bij het 1922 Committee van conservatieve backbenchers. Die laat in een mededeling weten dat ze nominaties accepteert van Tories die de nieuwe voorzitter willen worden.

Opvolgers

Kandidaturen voor het nieuwe voorzitterschap kunnen tot maandag ingediend worden, waarna het proces in verschillende fases van start gaat. Verwacht wordt dat de nieuwe partijvoorzitter en premier in de week van 22 juli wordt verkozen.

Elf conservatieve parlementsleden zouden May willen opvolgen, onder wie voormalig buitenlandminister Boris Johnson en Brexit-minister Dominic Raab. Johnson zou de meeste kans hebben om de nieuwe leider te worden, al zou minister van Milieu Michael Gove ook veel aanhangers hebben binnen de partij.