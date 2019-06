Nederlandse voetballegende geeft interview van de week: van ‘vieze humor’ en oversekste jongens tot reageren op dickpicks

De Nederlandse voetbalvrouwen gaan tussen 7 juni en 7 juli op zoek naar de wereldtitel. Oranje is in Frankrijk ingedeeld in een groep met Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen. Anouk Hoogendijk (34), die 104 keer voor het nationale team speelde, zal voor de NOS fungeren als analiste tijdens het WK. In de aanloop daarnaar gaf de Nederlandse een opmerkelijk interview aan VICE Sports.

Nederland kwalificeerde zich via de barrages voor de eindfase van het wereldkampioenschap, ten koste van Red Flames-killer Zwitserland. Bij Oranje is het onder andere uitkijken naar Lieke Martens, die voor FC Barcelona speelt.

Hoogendijk, die in 2017 stopte met voetballen, speelde onder andere twee EK’s met het nationale elftal en is nu op de NOS te zien als analiste. Samen met onder andere Pierre van Hooijdonk. In gesprek met VICE Sports kreeg de ex-verdedigster enkele aparte vragen voorgeschoteld. Waarop ze ook op geheel eigen wijze antwoordde.

“Daar ging weer een maandsalaris”

Zoals op de vraag welk moment uit haar leven ze zou terugdraaien, mocht de VAR toen al bestaan hebben. “Toen we derde werden bij het EK in 2009, stonden we er nauwelijks bij stil wat voor wereldprestatie dat was. Het was pas het eerste eindtoernooi waar het Nederlands vrouwenelftal aan meedeed. Volgens mij hebben we één drankje in de bar gedaan, meer niet. Dat feestje zou dus eigenlijk wel over moeten”, lacht ze.

“Het domste dat ik ooit gekocht heb met wat ik verdiend heb? “Ik heb natuurlijk nooit zoveel verdiend als de mannen. Bij FC Utrecht ging het bijvoorbeeld om iets meer dan een reiskostenvergoeding. Maar van het geld dat ik had gespaard, kocht ik op een gegeven moment een tweedehands Peugeot 106. Echt een miskoop, want er was van alles mis met dat ding. Mijn stoel schoof altijd naar achter en als ik op de snelweg reed waaide soms ineens de achterklep open, waardoor de auto alle kanten op slingerde. Gelukkig is dat altijd goed afgelopen. Ik stond wel veel vaker dan me lief was bij de autogarage, waar de de monteurs dan zeiden: Je remschijven zijn kapot, dat wordt 300 euro. Nou, daar ging weer een maandsalaris.”

Vieze humor

Op het vlak van voetbalhumor beleefde Hoogendijk niet veel lol aan haar carrière. “Tot mijn achttiende zat ik in een jongensteam en toen ik de overstap maakte naar de vrouwen, dacht ik: nu zal het wel iets minder oversekst en lomp worden. Niets was minder waar. Ik heb bij de vrouwen nooit gezien dat er in shampooflesjes werd gepist of zo, maar ik heb wel een keer gehoord dat er zakjes met hondenpoep in jaszakken werden gestopt. Dat is wel exceptioneel vies hoor, ik zie er de humor ook niet van in.”

“Ik weet ook nog wel dat we tegen een jongensteam speelden en zij het licht uitdeden toen wij naakt onder de douche stonden. De lichtknop zat buiten de kleedkamer, dus dat vonden die gasten hartstikke grappig. Op een gegeven moment klopte een van ons gewoon naakt bij ze aan: Hadden jullie nog wat? Die jochies wisten niet waar ze moesten kijken, en toen was het ook meteen klaar.”

“Noem je dit groot?”

Maar ook vele jaren later krijgt de ex-international nog te maken met vreemde dingen. “Laatst was er iemand die een strakke broek of een legging van mij wilde kopen. Daar wilde hij dan aan ruiken. Hij begon met 1000 euro en was uiteindelijk bereid om 3500 euro te betalen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. En ik krijg ook regelmatig dickpics doorgestuurd. Laatst kreeg ik er weer eentje en schreef hij: Ik word heel groot van jou. Ik kon het niet laten om te reageren: Nou, noem je dit groot? Later vroeg hij nog of ik bereid was om hem een keer in zijn ballen te trappen. Ik vind het ook grappig om dit soort gesprekken in mijn stories te delen, dat werkt wel als je van dat soort figuren af wil komen.”

Hoogendijk onthulde bij Voetbal International ook al een keer dat ze ooit een verzoek van een vrouw had gekregen die haar man niet vertrouwde. “Ze wist dat hij mij nogal leuk vond. Dus ik moest hem verleiden en dan zou ze mij daarvoor betalen. Ja, dus je maakt nogal wat mee op sociale media.”