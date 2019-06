NASA gooit deuren van Internationaal Ruimtestation open voor toeristen

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft vrijdag aangekondigd dat het vanaf volgend jaar toeristen en bedrijven de toestemming zal geven het internationale ruimtestation ISS te gebruiken tegen betaling. Het agentschap wil zich financieel losmaken van het station.

“NASA opent het internationale ruimtestation voor commerciële mogelijkheden”, kondigde Jeff DeWitt, financieel directeur van het Amerikaanse agentschap, in New York aan.

“NASA zal tot twee korte missies van private astronauten per jaar toestaan”, preciseerde Robyn Gatens, een kadermedewerkster van NASA die verantwoordelijk is voor het beheer van het ISS. Het verblijf kan tot 30 dagen duren. Tot een dozijn privéastronauten zouden aldus per jaar aan boord van het ISS kunnen verblijven.

Deze astronauten zullen uitsluitend de ruimte in gebracht worden door de twee bedrijven die ruimtecapsules voor NASA ontwikkelen: SpaceX, met de capsule Crew Dragon, en Boeing, dat de Starliner bouwt.

