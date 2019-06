Play-off 2 krijgt grondige facelift, play-off 3 volgend seizoen slechts met twee teams

De Algemene Vergadering van de Pro League behandelde vanmiddag enkele heikele punten, waaronder de hervorming van play-off 2. Er komt vanaf volgend jaar ook een vernieuwde play-off 3 om uit te maken wie uit het profvoetbal degradeert. In play-off 1 blijft de halvering van de punten na de reguliere competitie behouden.

Play-off 1 blijft een competitie met de zes beste teams uit de reguliere competitie die onderling uitmaken wie landskampioen wordt. De door sommigen gecontesteerde halvering van de punten na de reguliere competitie blijft behouden.

Play-off 2 ondergaat wel een grondige facelift. In plaats van twee reeksen van zes teams (9 teams uit 1A en drie teams uit 1B) krijgen we nu vier poules met vier teams. Dat zijn de tien teams uit 1A die niet aan PO1 mogen deelnemen, inclusief de degradant uit 1A, aangevuld met zes teams uit 1B, inclusief de ploeg die promoveert. Zowel de degradant uit 1A als de kampioen uit 1B namen de voorbije jaren niet aan de play-offs deel en zagen bijgevolg hun seizoen in maart al eindigen.

Vier poules

De zestien ploegen worden onderverdeeld in vier poules van vier die elkaar uit en thuis bekampen, goed voor zes wedstrijden. De vier poulewinnaars plaatsen zich voor de halve finales waar met heen- en terugmatchen de twee finalisten worden gezocht. Ook de finale verloopt met heen- en terugwedstrijden. De winnaar van deze finale speelt de Europese barragematch op het veld van het nummer vier uit PO1 met als inzet een Europees ticket.

Ook play-off 3 krijgt een ander kleedje met slechts twee deelnemers, het nummer zeven en acht uit 1B. Zij maken in een ‘best of five’ uit wie degradeert uit het profvoetbal. Het nummer zeven uit het eindklassement krijgt drie punten voorsprong en heeft het eerste thuisvoordeel.

D’Onofrio niet verkozen

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft ook de zes, in plaats van acht, vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de KBVB aangeduid. Bart Verhaege haakt af en van de overige zeven kandidaten - Mehdi Bayat, Jozef Allijns, Mieke De Clerq, Paul Van der Schueren, Luciano D’Onofrio, Bruno Venanzi en Michael Verschueren - werd enkel Luciano D’Onofrio niet verkozen. Venanzi en Verschueren zijn nieuwkomers in de Raad van Bestuur.

Op vlak van de tv-rechten tenslotte is er nog geen akkoord. Het huidige contract loopt nog tot eind volgend seizoen. De meeste clubs zijn voorstander van een collectieve verkoop van de tv-rechten maar daar hebben ze unanimiteit voor nodig. Dat wordt echter moeilijk want Bart Verhaeghe (Club Brugge) wil zijn eigen rechten zelf verkopen.