Boom - Luid gebrul vrijdag in het Gemeentelijk Park in Boom. Daar kwamen zo'n driehonderd ambtenaren samen voor een haka-workshop. Dat is een ceremoniële dans uit Nieuw-Zeeland.

De haka-workshop werd georganiseerd in het kader van de personeelsdag om meer verbintenis te creëren. Zo stonden er nog activiteiten op het programma, maar uiteraard was dit de meest opvallendste. Die na een algemene initiatie ontaarde in een battle tussen verschillende groepen.