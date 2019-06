Sri Lanka gaat kettingzagen verbieden om bossen te beschermen

Sri Lanka gaat vanaf volgende week de import van kettingzagen verbieden en zagerijen sluiten om zijn bossen te beschermen. Dat heeft het kabinet van president Maithripala Sirisena vrijdag aangekondigd.

De president wil zo de strijd aangaan tegen het illegaal kappen van bomen en de bosbedekking in zijn land doen groeien van 28 naar 32 procent in de komende tien jaar. Vier maanden geleden heeft Sirisena, die ook minister van Milieu is, al de verplichting ingevoerd om kettingzagen te laten registreren bij de politie. In drie weken tijden werden zo 82.000 stuks geregistreerd.

Het is niet duidelijk of ook de kettingzagen die al in gebruik zijn niet meer zullen worden toegelaten. Wel liet de president weten dat zagerijen vijf jaar de tijd hebben om hun activiteiten stop te zetten. Houthakkers riep hij op om tegen dan een nieuwe job te zoeken.