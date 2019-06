Gevangene probeert celgenoot te doden... met pot oploskoffie

Brugge / Oostende - Een 31-jarige Oostendenaar staat terecht voor een moordpoging in de Brugse gevangenis. De man sloeg zonder enige aanleiding een glazen pot oploskoffie stuk op het hoofd van zijn celgenoot. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hij geïnterneerd.

Op 21 januari 2017 sloeg Oostendenaar Joni C. (31) vanuit het niets een glazen pot met oploskoffie stuk op het hoofd van zijn celgenoot in de Brugse gevangenis. Het slachtoffer, dat op het moment van de feiten rustig lag te slapen op zijn bed, werd vervolgens nog meerdere keren gestoken met een glasscherf. De man verloor heel wat bloed, maar overleefde de feiten.

Volgens het Openbaar Ministerie was er geen enkele aanleiding voor de gruwel. “Van ruzie was geen sprake. Sterker nog: volgens de cipiers konden ze zelfs goed met elkaar opschieten”, zei de procureur.

Joni C. liep al achttien veroordelingen op voor diefstallen en drugsdelicten. In mei vorig jaar kreeg hij nog een jaar cel voor diefstal van drank, eten en aftershave. In het najaar liep hij opnieuw tegen de lamp tijdens winkeldiefstallen. Bij Carrefour in Oostende speelde hij twee rauwe gehaktballen naar binnen. Toen een winkelbediende hem daarover aansprak, haalde C. dreigend een mes boven.

Hersenschade door drugs

Een gerechtspsychiater onderzocht de man en kwam tot de conclusie dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hersenschade door langdurig druggebruik zou hiervan aan de basis liggen. Op 26 april ging de raadkamer daarom over tot internering van C.

In het licht van die beslissing vroeg de procureur in het dossier van de moordpoging eveneens de internering. De verdediging kon zich hierin vinden. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en eist een schadevergoeding van 3.800 euro. De uitspraak volgt op 27 juni.