VIDEO. Schepen onderneemt actie nadat hij een op hol geslagen reeënjong opmerkt

Leuven - Leuvens schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen) was op vrijdag getuige van een opmerkelijk tafereel: nabij de Abdij van Vlierbeek, aan het Negenbunderspad, zag hij een jong ree die paniekerig heen en weer aan het huppelen was

“Dat is een reeënjong dat stress heeft, waarschijnlijk omdat er honden loslopen in de bossen aan het nabijgelegen Negenbunderspad”, zegt hij. “Dat is niet oké. Daarom hebben we vandaag borden geplaatst aan die bossen om mensen erop te wijzen dat ze honden niet mogen laten loslopen daar. Dat mag trouwens nergens, tenzij in hondenloopzones.”

De kans is groot dat er deze maand in Leuven en omstreken nog reeën worden opgemerkt. “Het is reeënseizoen”, verklaart Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder. “In mei en juni worden de jongen van vorig jaar verstoten omdat er nieuwe jongen geboren worden. Die jaarlingen trekken er dan op uit en komen dan allerlei obstakels tegen. Vaak schieten ze in paniek omdat ze heel stressgevoelig zijn.”