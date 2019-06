Man sleurt olifantje in zee zodat toeristen foto’s kunnen nemen: “Niet alleen slecht voor de dieren”

Een video van een Thaise man die een kleine olifantje in zee sleurt en het daar vasthoudt zodat een toeriste foto’s kan nemen, veroorzaakt heel wat ophef. Volgens dierenrechtenactivisten is het niet alleen wreed om olifanten op die manier te behandelen en er geld uit te slaan, het is ook nefast voor de koraalriffen in zee. Bovendien komt er steeds meer kritiek hoe dieren worden behandeld op toeristische trekpleisters voor de perfecte Instagram-foto’s. De dieren worden mishandeld, in kleine kooien opgelosten en gewoon gefokt in slechte omstandigheden om toeristen te behagen.