Publiekslieveling Mbokani verlengt contract bij Antwerp met één seizoen

Dieumerci Mbokani heeft zijn contract bij Antwerp met één seizoen verlengd tot 30 juni 2020. Dat heeft de Antwerpse club net zelf bekend gemaakt.

Rond de toekomst van Mbokani hingen nog wat vraagtekens. Na een succesvol seizoen met veertien treffers en negen assists wilde de Antwerp-spits graag een tweejarig contract maar dat zag de club niet zitten gezien de leeftijd van Mbokani. De Congolees is immers al 33 jaar oud. Heel even leek een terugkeer naar Anderlecht in de maak maar die vlieger ging uiteindelijk niet op.